СМИ: Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков
Европа столкнулась с самой серьезной нехваткой антибиотиков за десятилетие, сообщает газета Pais. Отмечается, что в большей степени речь идет о лекарственных препаратах для детей. Континент принимает экстренные меры.
Так, в Испании министерство здравоохранения разрешило аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы делить таблетки на 250 миллиграммовые дозы для детей.
Во Всемирной организации здравоохранения также заявили о дефиците антибиотиков в мире на фоне роста числа инфекционных заболеваний, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман.
Сообщается, что нехватку испытывают примерно 80% стран, по которым организация имеет достоверные данные.
Ранее исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.
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