СМИ: Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков

Европа столкнулась с самой серьезной нехваткой антибиотиков за десятилетие, сообщает газета Pais. Отмечается, что в большей степени речь идет о лекарственных препаратах для детей. Континент принимает экстренные меры.

Так, в Испании министерство здравоохранения разрешило аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы делить таблетки на 250 миллиграммовые дозы для детей.