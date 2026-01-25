СМИ: США считают свои гарантии безопасности Украины важнее ЕС

Вашингтон исходят из того, что возможные гарантии безопасности Украины со стороны США имели бы большее значение, чем усилия на этом направлении «коалиции желающих» из Европы, сообщает Politico.

Издание сослалось на неназванного представителя администрации президента США. «…Если поговорить с украинцами, то в действительности значение имеют американские гарантии безопасности», - заявил он. Комментарий поступил по завершении в Абу-Даби трехсторонних консультаций представителей России, США и Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАУкраина

