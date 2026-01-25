СМИ: США считают свои гарантии безопасности Украины важнее ЕС
Вашингтон исходят из того, что возможные гарантии безопасности Украины со стороны США имели бы большее значение, чем усилия на этом направлении «коалиции желающих» из Европы, сообщает Politico.
Издание сослалось на неназванного представителя администрации президента США. «…Если поговорить с украинцами, то в действительности значение имеют американские гарантии безопасности», - заявил он. Комментарий поступил по завершении в Абу-Даби трехсторонних консультаций представителей России, США и Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения хочет заблокировать сайты с готовыми домашними заданиями
- СМИ: США считают свои гарантии безопасности Украины важнее ЕС
- Орбан заявил, что ЕС подписал соглашение об отправке войск на Украину
- Трамп: США использовали в Венесуэле «дискомбобулятор»
- СМИ: НАТО потерпела поражение на Украине
- СМИ: США не исключили скорую встречу Путина и Зеленского
- СМИ: Участники переговоров Россия—США—Украина выглядели почти как друзья
- СМИ: В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах
- Мэр Белгорода: Из-за обстрела ВСУ остановилась станция, обеспечивающая дома телом
- Бастрыкин поручил привлечь судью после освобождения мигрантов за нападение на депутата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru