Орбан заявил, что ЕС подписал соглашение об отправке войск на Украину

По его словам, соглашение позволяет при определенных условиях направить солдат на украинскую территорию. «Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет», – указал премьер-министр.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

