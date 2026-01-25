Орбан заявил, что ЕС подписал соглашение об отправке войск на Украину
В Европейском союзе существует подписанный документ о возможности отправки военнослужащих на Украину, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, сообщает телеканал М1.
По его словам, соглашение позволяет при определенных условиях направить солдат на украинскую территорию. «Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет», – указал премьер-министр.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
