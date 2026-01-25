СМИ: НАТО потерпела поражение на Украине
Прошедший экономический форум в Давосе обозначил изменение мирового порядка и зафиксировал окончательный крах Запада на Украине, сообщает Steigan.
Портал пишет, что мероприятие больше напоминает контролируемое уничтожение. Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. Североатлантический альянс потерпел окончательное поражение на Украине, а Вашингтон освобождается от старых обязательств. Во время форума западные элиты были вынуждены критиковать друг друга и перекладывать ответственность за развал привычного для них мироустройства.
Глобалисты, которые являются ядром поддержки Киева в борьбе с Москвой, навлекли на себя гнев миллиардов людей.
Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи на европейских партнеров, но публичное унижение – это перебор, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США использовали в Венесуэле «дискомбобулятор»
- СМИ: НАТО потерпела поражение на Украине
- СМИ: США не исключили скорую встречу Путина и Зеленского
- СМИ: Участники переговоров Россия—США—Украина выглядели почти как друзья
- СМИ: В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах
- Мэр Белгорода: Из-за обстрела ВСУ остановилась станция, обеспечивающая дома телом
- Бастрыкин поручил привлечь судью после освобождения мигрантов за нападение на депутата
- Киев осуществил самый массированный с начала СВО обстрел Белгорода из HIMARS
- Медведев: Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Евросоюза
- ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru