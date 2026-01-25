Портал пишет, что мероприятие больше напоминает контролируемое уничтожение. Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. Североатлантический альянс потерпел окончательное поражение на Украине, а Вашингтон освобождается от старых обязательств. Во время форума западные элиты были вынуждены критиковать друг друга и перекладывать ответственность за развал привычного для них мироустройства.

Глобалисты, которые являются ядром поддержки Киева в борьбе с Москвой, навлекли на себя гнев миллиардов людей.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи на европейских партнеров, но публичное унижение – это перебор, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

