Global Times: Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе

«Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО», - приводит Ura.ru слова Чжунпина.

Он отметил, что США используют ситуацию на Украине для контролирования Европы и сдерживания России, при этом они не стремятся оказывать Киеву значительную военную помощь. Также Чжунпин указал, что все большему количеству европейцев перестает нравиться власть и зависимость от США.

Ранее Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что накачивание странами НАТО Украины оружием и проведение учений стран альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта, напоминает RT.

