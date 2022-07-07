Global Times: Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе

Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, если страны ЕС будут продолжать мешать российской спецоперации. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в разговоре с Global Times.

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«Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО», - приводит Ura.ru слова Чжунпина.

Он отметил, что США используют ситуацию на Украине для контролирования Европы и сдерживания России, при этом они не стремятся оказывать Киеву значительную военную помощь. Также Чжунпин указал, что все большему количеству европейцев перестает нравиться власть и зависимость от США.

Ранее Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что накачивание странами НАТО Украины оружием и проведение учений стран альянса у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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