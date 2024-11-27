СМИ: Европа пытается обойти санкции для оплаты российского газа

Санкции могут затруднить не только оплату текущих поставок, но и перспективу продления транзита газа через Украину, контракт по которому истекает в январе 2025 года. Даже в случае продления соглашения страны ЕС, вероятно, не смогут оплачивать топливо, что приведет к остановке поставок.

На данный момент российский газ по трубопроводу «Дружба» получают только Венгрия и Словакия. Венгерские власти заявили, что новые санкции представляют угрозу энергетической безопасности страны. Словакия официальных комментариев пока не дала, но местный газовый оператор Slovensky Plynarensky Priemysel настаивает на необходимости поиска решения для обеспечения транзита газа через Украину после 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

