СМИ: Европа опасается, что в случае победы на выборах Трамп развалит НАТО
Страны Европы опасаются последствий возможной победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, сообщает The New York Times.
Издание напоминает, что когда Трамп руководил страной, то неоднократно угрожал выходом Вашингтона из альянса. А на сайте предвыборной кампании бывшего президента сказано о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО».
Именно это обстоятельство вызывает тревогу в Европе. В настоящее время европейские послы пытаются узнать у соратников политика о его намерениях.
Бывшему американскому президенту Дональду Трампу не нравится, что США стали «донором» для НАТО, однако возможный выход из альянса будет Вашингтону дорого стоить, объяснил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru