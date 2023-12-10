СМИ: Европа опасается, что в случае победы на выборах Трамп развалит НАТО

Издание напоминает, что когда Трамп руководил страной, то неоднократно угрожал выходом Вашингтона из альянса. А на сайте предвыборной кампании бывшего президента сказано о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО».

Именно это обстоятельство вызывает тревогу в Европе. В настоящее время европейские послы пытаются узнать у соратников политика о его намерениях.

Бывшему американскому президенту Дональду Трампу не нравится, что США стали «донором» для НАТО, однако возможный выход из альянса будет Вашингтону дорого стоить, объяснил в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

