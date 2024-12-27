Крупнейшие европейские страны не смогли нарастить производство вооружений до уровня, который мог бы компенсировать возможное сокращение военной помощи Киеву со стороны США.

Издание отмечает, что несмотря на попытки администрации американского президента Джо Байдена представить альянсы США как прочные и эффективные, эти отношения «остаются нестабильными» и «могут столкнуться с новыми вызовами».

Ранее стало известно, что Байден рассматривает введение новых санкций против энергосектора России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

