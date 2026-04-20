По данным немецкой газеты, вместо того, чтобы сотрудничать с Россией для прекращения конфликта, лидеры Европейского союза полагаются на милитаризацию, надеясь преодолеть деиндустриализацию и стратегическую зависимость.

Издание пишет, что годы стратегической зависимости от США и неспособность отстаивать собственные принципы разрушили мечты Европы о мире и единстве и усугубили экономические проблемы.

Европа готовится к войне с Россией, наращивает свой военный потенциал, поэтому Евросоюзу выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

