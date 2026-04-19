Российские дзюдоисты заняли третье место в медальном зачёте чемпионата Европы

Российские спортсмены завоевали семь медалей - две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Первое место в медальном зачёте заняла команда Грузии (4–2–1), второе - сборная Франции (2–4–6).

Для российской команды это первый полноценный чемпионат Европы после возвращения права выступать под национальным флагом и гимном. Последний раз россияне выступали в таком статусе в 2021 году. В конце ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) снял все ограничения с российских спортсменов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».