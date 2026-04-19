Российские дзюдоисты заняли третье место в медальном зачёте чемпионата Европы
Сборная России по дзюдо заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы, который прошёл в Тбилиси с 16 по 19 апреля.
Российские спортсмены завоевали семь медалей - две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Первое место в медальном зачёте заняла команда Грузии (4–2–1), второе - сборная Франции (2–4–6).
Для российской команды это первый полноценный чемпионат Европы после возвращения права выступать под национальным флагом и гимном. Последний раз россияне выступали в таком статусе в 2021 году. В конце ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) снял все ограничения с российских спортсменов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Умер художник и основатель группы «Митьки» Владимир Шинкарев
- Минобороны: Силы ПВО за день сбили 17 украинских БПЛА
- СМИ: Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США
- Восемь детей погибли в американском Шривпорте в результате стрельбы
- «Спартак» победил «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ
- СМИ: Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону
- Адам Кадыров получил новую медаль
- Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США
- Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома
- Уроки и цензура: Светлана Бондарчук раскрыла секреты новой книги