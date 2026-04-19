Минобороны: Силы ПВО за день сбили 17 украинских БПЛА
19 апреля 202620:40
За день 19 апреля российские силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 8:00 до 20:00 часов по Москве.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской областями и республикой Крым.
Ранее в Минобороны рассказали, что за прошлые сутки российские силы ПВО уничтожили 274 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США
- Восемь детей погибли в американском Шривпорте в результате стрельбы
- «Спартак» победил «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ
- СМИ: Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового представления в Ростове-на-Дону
- Адам Кадыров получил новую медаль
- Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США
- Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома
- Уроки и цензура: Светлана Бондарчук раскрыла секреты новой книги
- Эстония вслед за Литвой и Латвией не пустит самолет Фицо на Парад Победы