Умер художник и основатель группы «Митьки» Владимир Шинкарев
На 73-м году жизни скончался известный художник, писатель и один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев. Об этом ТАСС сообщили в семье художника.
Шинкарев был идеологом митьковского движения, соавтором «Канона Митьков» и автором текстов, которые определили эстетику и дух группы, возникшей в Ленинграде в 1980-х годах.
Владимир Шинкарев родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. Окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета, художественное образование получал на курсах при ЛВХПУ имени В. И. Мухиной и в ИЖСА имени И. Е. Репина. С 1970-х годов участвовал в неофициальных выставках.
Вместе с Александром Флоренским, Дмитрием Шагиным и другими художниками он стал одним из создателей группы «Митьки» и сформулировал идеологию движения. Среди его известных книг - «Митьки», «Максим и Федор», «Патетическая лирика» и «Отечество». В 2008 году Шинкарев вышел из состава группы.
Работы художника хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи.
Горячие новости
