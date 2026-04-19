Восемь детей погибли в американском Шривпорте в результате стрельбы

Восемь детей погибли в результате стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана. Об этом сообщила местная полиция.

По словам шефа полиции Уэйна Смита, минувшей ночью в ходе бытового конфликта огнестрельные ранения получили как минимум 10 человек. Восемь из них скончались. Возраст погибших - от одного года до 14 лет.

Подозреваемый в совершении преступления угнал автомобиль и попытался скрыться с места происшествия. Во время погони он был застрелен полицейскими.

Шеф полиции отметил, что расследование обстоятельств применения оружия сотрудниками полиции Шривпорта будет проводить полиция штата Луизиана.

Ранее девять человек погибли в Турции при стрельбе в школе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
