Восемь детей погибли в американском Шривпорте в результате стрельбы
Восемь детей погибли в результате стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана. Об этом сообщила местная полиция.
По словам шефа полиции Уэйна Смита, минувшей ночью в ходе бытового конфликта огнестрельные ранения получили как минимум 10 человек. Восемь из них скончались. Возраст погибших - от одного года до 14 лет.
Подозреваемый в совершении преступления угнал автомобиль и попытался скрыться с места происшествия. Во время погони он был застрелен полицейскими.
Шеф полиции отметил, что расследование обстоятельств применения оружия сотрудниками полиции Шривпорта будет проводить полиция штата Луизиана.
Ранее девять человек погибли в Турции при стрельбе в школе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
