Восемь детей погибли в американском Шривпорте в результате стрельбы

По словам шефа полиции Уэйна Смита, минувшей ночью в ходе бытового конфликта огнестрельные ранения получили как минимум 10 человек. Восемь из них скончались. Возраст погибших - от одного года до 14 лет.

Подозреваемый в совершении преступления угнал автомобиль и попытался скрыться с места происшествия. Во время погони он был застрелен полицейскими.

Шеф полиции отметил, что расследование обстоятельств применения оружия сотрудниками полиции Шривпорта будет проводить полиция штата Луизиана.

Ранее девять человек погибли в Турции при стрельбе в школе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

