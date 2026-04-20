Солист «Руки вверх!» Жуков арендовал джет за 4 млн рублей, чтобы долететь из Хабаровска в Якутск

Самолет обошелся ему в 4 миллиона рублей. На такой шаг артист пошел, чтобы долететь из Хабаровска в Якутск, так как билетов на прямые рейсы не оказалось. Певец и команда не захотели рисковать солд-аутами в ЦСП «Триумф» 21 и 22 апреля. Прямые рейсы Хабаровск - Якутск выполняются нерегулярно — 1-2 раза в неделю.

Теперь Жуков, техспециалисты и подтанцовка полетят на комфортабельном Bombardier, салоны в которых делятся на три зоны: переговорная, зона отдыха с диванами, приватная каюта. На борту имеются кухня, туалетные комнаты, спутниковая связь, мультимедийные системы и Wi-Fi. Перелёт займёт около 2,5 часов.

Ранее Жуков пообещал «совсем другое кино» во второй части «Руки вверх!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

