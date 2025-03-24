СМИ: Сенаторы США призвали Трампа передать Киеву замороженные активы России

Группа сенаторов США призвала власти передать Украине более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов, сообщает Reuters.

По данным агентства, письмо с соответствующим предложением было направлено госсекретарю США Марко Рубио представителями обеих партий — Республиканской и Демократической. Среди подписантов письма сенаторы Тодд Янг и Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ) от Республиканской партии, а также Ричард Блюменталь и Тим Кейн от Демократической.

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В документе сенаторы настаивают на том, чтобы администрация Дональда Трампа не только передала замороженные российские активы Украине, но и подтолкнула союзников, в том числе страны ЕС и G7, последовать ее примеру. Законодатели подчеркнули, что российские активы должны быть использованы не только для помощи Киеву, но и для закупки оборонного оборудования.

Сенаторы также поинтересовались, будет ли разработана стратегия, направленная на использование замороженных российских активов как рычага давления на Россию и на поддержку Украины в этих вопросах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДональд ТрампСША

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