СМИ: Сенаторы США призвали Трампа передать Киеву замороженные активы России

В документе сенаторы настаивают на том, чтобы администрация Дональда Трампа не только передала замороженные российские активы Украине, но и подтолкнула союзников, в том числе страны ЕС и G7, последовать ее примеру. Законодатели подчеркнули, что российские активы должны быть использованы не только для помощи Киеву, но и для закупки оборонного оборудования.

Сенаторы также поинтересовались, будет ли разработана стратегия, направленная на использование замороженных российских активов как рычага давления на Россию и на поддержку Украины в этих вопросах, передает «Радиоточка НСН».

