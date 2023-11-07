СМИ: Эвакуация россиян из сектора Газа ожидается в ближайшие дни
7 ноября 202316:15
Эвакуация российских граждан из сектора Газа ожидается в скором времени, сообщает ТАСС соссылкой на дипломатический источник.
По мнению собеседника, это может произойти в ближайшие дни.
«Есть основания полагать, что в ближайший день-два», - сказал источник.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru