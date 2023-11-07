СМИ: Эвакуация россиян из сектора Газа ожидается в ближайшие дни

Эвакуация российских граждан из сектора Газа ожидается в скором времени, сообщает ТАСС соссылкой на дипломатический источник.

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По мнению собеседника, это может произойти в ближайшие дни.

«Есть основания полагать, что в ближайший день-два», - сказал источник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
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