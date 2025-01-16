СМИ: Еще два человека задержаны за поджоги в Лос-Анджелесе

Еще два человека задержаны за поджоги в Лос-Анджелесе на фоне лесных пожаров в Калифорнии, сообщает ABC News.

В Калифорнии предъявили первые обвинения за кражи и поджоги в ходе пожаров

Ранее сообщалось о задержании трех человек по подозрению в поджоге. Задержанная женщина подожгла мусор, позднее заявив правоохранителям, что любит сеять хаос и разрушение. Мужчина заявил, что просто любит запах горящих листьев.

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $275 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / ALLISON DINNER / EPA
ТЕГИ:СШАЛесные Пожары

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