СМИ: Еще два человека задержаны за поджоги в Лос-Анджелесе
16 января 202500:36
Еще два человека задержаны за поджоги в Лос-Анджелесе на фоне лесных пожаров в Калифорнии, сообщает ABC News.
Ранее сообщалось о задержании трех человек по подозрению в поджоге. Задержанная женщина подожгла мусор, позднее заявив правоохранителям, что любит сеять хаос и разрушение. Мужчина заявил, что просто любит запах горящих листьев.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $275 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru