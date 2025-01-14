Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $275 млрд
Размер ущерба от пожаров в американском штате Калифорния составил $250-275 млрд. Об этом сообщает сервис наблюдения за погодой AccuWeather.
«AccuWeather увеличил предварительную оценку общей суммы ущерба и экономических потерь до 250–275 миллиардов долларов», — указано в заявлении сервиса в соцсети Х.
Специалисты отметили, что пожары в Калифорнии быстро распространяются и усиливаются ветрами.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что на восстановление Лос-Анджелеса, пострадавшего от пожаров, потребуются десятки миллиардов долларов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru