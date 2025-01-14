В Калифорнии предъявили первые обвинения за кражи и поджоги в ходе пожаров

Он уточнил, что девять человек обвиняются в кражах. Они вынесли из нескольких домов различные документы и около 200 тысяч долларов, а у неназванной американской звезды также похитили статуэтку премии «Эмми».

Ещё один злоумышленник обвиняется в поджогах.

«Они будут преданы суду и наказаны по всей строгости закона», - заключил Хокман.

Ранее американский актёр и режиссёр Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу с разрушенным во время Второй мировой войны немецким городом Дрезденом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

