В Калифорнии предъявили первые обвинения за кражи и поджоги в ходе пожаров
Первые обвинения в кражах и поджогах во время охвативших штат Калифорния пожаров были предъявлены десяти злоумышленникам. Об этом заявил окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман.
Он уточнил, что девять человек обвиняются в кражах. Они вынесли из нескольких домов различные документы и около 200 тысяч долларов, а у неназванной американской звезды также похитили статуэтку премии «Эмми».
Ещё один злоумышленник обвиняется в поджогах.
«Они будут преданы суду и наказаны по всей строгости закона», - заключил Хокман.
Ранее американский актёр и режиссёр Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу с разрушенным во время Второй мировой войны немецким городом Дрезденом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В США согласовали запрет на автомобили с технологиями из РФ и КНР
- Комплекс ПВО Patriot развернут у границы с Украиной
- СМИ: В Австралии открыли новый подвид смертельно опасного паука
- СК РФ: Ректора НГАТУ задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
- НАТО анонсировал «беспрецедентные учения» в Европе
- Произошел масштабный сбой в работе российских операторов
- Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы Эстонии
- В Томской области два человека погибли при перевозке взрывчатки
- СМИ: Мошенники развели француженку на €830 тысяч под видом Брэда Питта
- В акватории Анапы очистили все загрязнения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru