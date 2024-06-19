СМИ: ЕС введет санкции против певицы Полины Гагариной

Отмечается, что в черный список могут попасть в том числе певица Полина Гагарина, бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко, Таймураз Боллоев. Как сообщил неназванный дипломат, российская исполнительница «точно будет» в списке.

Ранее стало известно, что в ЕС не смогли договориться об очередном пакете антироссийских ограничений из-за Германии, несогласной с введением ответственности для дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкций. Новые обсуждения были запланированы на 19 июня, пишет 360.ru.

