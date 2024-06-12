Евросоюз хочет ввести санкции против «Совкомфлота»
12 июня 202403:36
В Европейском союзе предложили ввести ограничительные меры против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По его словам, компания занимается транспортировкой нефти. ЕС рассматривает возможность введения санкций, которые затронут 13 судов, задействованных в транспортировке товаров для оборонной промышленности России. Меры направлены на дальнейшее давление на энергетический сектор РФ.
Ранее в США заявили, что новые санкции усилят давление на ВПК России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru