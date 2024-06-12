Евросоюз хочет ввести санкции против «Совкомфлота»

По его словам, компания занимается транспортировкой нефти. ЕС рассматривает возможность введения санкций, которые затронут 13 судов, задействованных в транспортировке товаров для оборонной промышленности России. Меры направлены на дальнейшее давление на энергетический сектор РФ.

Ранее в США заявили, что новые санкции усилят давление на ВПК России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

