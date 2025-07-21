Берлин ждет поставок Patriot от США в обмен на помощь Украине

США подтвердили готовность предоставить Германии и другим странам ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot в обмен на передачу уже имеющихся систем Украине, однако поставки замены пока не осуществлены. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщается на портале правительства Германии.

По словам Мерца, европейские министры обороны продолжают обсуждение механизма замены, в то время как формальное согласие со стороны Вашингтона уже получено.

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Канцлер пояснил, что план предполагает передачу действующих систем Patriot с европейского баланса на украинскую сторону с последующей компенсацией от США. На текущий момент, по его словам, обсуждаются источники и сроки поставок.

Переговоры между правительствами ЕС и администрацией США продолжаются, окончательное решение о замене еще не принято, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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