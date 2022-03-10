СМИ: ЕС планируют постепенно отказаться от газа и нефти из России
Евросоюз начнет постепенно отказываться от покупки российских нефти, газа и угля, сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.
При этом точные сроки отказа от энергоресурсов России не называются. Такое решение принято «с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности». Отмечается, что будет разработана новая модель роста и инвестиций на 2030 год.
Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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