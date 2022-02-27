СМИ: ЕС планирует закрыть воздушное пространство для России

Страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Болгария — уже закрыли полеты для российских самолетов. Глава Минтранса Германии Виссинг Фолькер поддержал закрытие воздушного пространства страны для России и «распорядился о приготовлениях к этому».

Напомним, авиапассажиры смогут добраться в Калининград по измененному маршруту при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста по связям с общественностью компании «Аэропорт "Храброво"» Наталью Грицун.

