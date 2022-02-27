СМИ: ЕС планирует закрыть воздушное пространство для России
В Евросоюзе обсуждают очередной пакет ограничений против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает ARD.
Страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Болгария — уже закрыли полеты для российских самолетов. Глава Минтранса Германии Виссинг Фолькер поддержал закрытие воздушного пространства страны для России и «распорядился о приготовлениях к этому».
Напомним, авиапассажиры смогут добраться в Калининград по измененному маршруту при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста по связям с общественностью компании «Аэропорт "Храброво"» Наталью Грицун.
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