СМИ: ЕС планирует закрыть воздушное пространство для России

В Евросоюзе обсуждают очередной пакет ограничений против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает ARD.

Литва закроет своё небо для российских авиакомпаний

Страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Болгария — уже закрыли полеты для российских самолетов. Глава Минтранса Германии Виссинг Фолькер поддержал закрытие воздушного пространства страны для России и «распорядился о приготовлениях к этому».

Напомним, авиапассажиры смогут добраться в Калининград по измененному маршруту при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста по связям с общественностью компании «Аэропорт "Храброво"» Наталью Грицун.

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