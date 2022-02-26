Самолеты в Калининград отправятся по измененному маршруту

Авиапассажиры смогут добраться в Калининград по измененному маршруту при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста по связям с общественностью компании «Аэропорт "Храброво"» Наталью Грицун.

Литва закроет своё небо для российских авиакомпаний

«При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов», - подчеркнула Грицун.

По ее словам, калининградский аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее глава Минтранса Литвы заявил, что правительство в субботу вечером может принять решение закрыть небо Прибалтики для транзита российских самолетов. Такое предложение приняли министры транспорта всех стран Балтии. В Калиниграде напомнили, что из регионы можно улететь над нейтральными водами Балтики и Ленинградскую область.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПрибалтикаАвиасообщениеКалининградская ОбластьКалининград
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