Самолеты в Калининград отправятся по измененному маршруту
Авиапассажиры смогут добраться в Калининград по измененному маршруту при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста по связям с общественностью компании «Аэропорт "Храброво"» Наталью Грицун.
«При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов», - подчеркнула Грицун.
По ее словам, калининградский аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее глава Минтранса Литвы заявил, что правительство в субботу вечером может принять решение закрыть небо Прибалтики для транзита российских самолетов. Такое предложение приняли министры транспорта всех стран Балтии. В Калиниграде напомнили, что из регионы можно улететь над нейтральными водами Балтики и Ленинградскую область.
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