Вице-премьер: Молдавия готова к прекращению поставок газа из РФ

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика готова к ситуации, если «Газпром» прекратит поставки газа. Об этом сообщает РИА новости.

Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке

Спыну также сообщил, что у Молдавии есть в резерве около 24 млн кубометров газа, которого должно хватить на месяц летнего потребления, если Россия прекратит поставку газа в республику.

По его словам, правительство республики так и не получило ответа от «Газпрома» на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Молдавией.

В октябре 2021 года компании «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:МолдавияГазпромРоссийский Газ
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