Глава Минпромторга: Чехия не будет платить за российский газ в рублях

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что страна не будет расплачиваться за газ из России в рублях. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сикела заметил, что Чехия и далее намерена платить за газ в евро, сославшись на то, что страна закупает большую часть энергоресурсов на западноевропейских биржах.

Он также добавил, что правительство Чехии готово отказаться от закупок российской нефти к концу 2022 года, если будут реализованы планы ЕС о совместных закупках энергоресурсов.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что оплата российского газа в рублях является нарушением санкций.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Санкции ЕСЧехияРоссийский Газ
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