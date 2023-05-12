СМИ: ЕС планирует проложить интернет-кабель через Черное море

Евросоюз планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от проходящей через Россию наземной оптоволоконной связи. Об этом пишет Financial Times.

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Издание ссылается на документ Еврокомиссии, согласно которому кабель протяженностью 1100 километров свяжет страны ЕС и Кавказ «через международные воды Черного моря».

По данным источника, знакомого с проектом, ЕС и Грузия определили потребность его реализации еще в 2021 году. Вопросы о выполнимости этих планов и сроках прокладки кабеля пока не решены.

Отмечается, что компания Vodafone изучает возможность проложить кабельный маршрут через Черное море, который соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, и далее продолжится под землей и пойдет в Азию. Кроме того, ЕС может проложить электрический кабель, соединяющий Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном, по дну Черного моря.

Между тем Евросоюз поддержал ужесточение энергетических санкций в отношении России, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Черное МореРоссияЕвросоюз

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