«От конфет до ракет»: Логисты усомнились в эффективности санкций Евросоюза
Георгий Властопуло в разговоре с НСН назвал бредовой идею Евросоюза запретить транзит товара через Россию.
Ни в десятом, ни в 11-м пакете логистических санкций Евросоюза нет никакого смысла, эффект от рестрикций ощутим только в финансовом секторе, когда запрещаются операции на транзакции и контракты. Об этом в разговоре с НСН заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
На саммите G7 планируется обсудить введение новых санкций против России, сообщает Bloomberg. Страны Запада работают над новым пакетом санкций, среди обсуждаемых ограничений – запрет транзита множества товаров через российскую территорию. При этом издание не уточняет, какие именно товары затронут ограничения.
«Откровенно говоря, я вообще не понимаю, зачем нужен 10-й, 11-й пакеты… Запрет транзита – ну что за бред? Так или иначе, эти грузы как-то должны доезжать до того же Узбекистана, Казахстана или Киргизии. А как им ехать – по воздуху лететь, что ли, этим фурам? И самое интересное, что на практике так и происходит – их спокойно выпускают, понимая, что не запретишь. А как ты объяснишь? Скажешь, что нельзя ехать через Россию? А что делать импортерам в других странах? На мой взгляд, все это приведет к тому, что возможные варианты «ложных» транзитов будут под ударом, но с точки зрения всего остального, уверен, просто взвинчивается накал страстей», - сказал Властопуло.
Логист уточнил, что по территории России по сей день транзитом провозится любой товар из стран Европы и стран-импортеров, находящихся в торговых отношениях с Евросоюзом.
«Абсолютно весь перечень товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Как мы говорим, от конфет до ракет. Ну, кроме ракет. Там невозможно выделить и сказать – вот эти группы товаров идут, а эти не идут. Перевозят любую продукцию, которую производит Евросоюз, и которую импортируют любые страны, находящиеся в торговых отношениях с ЕС. Главное, чтобы в комплекте документов не было назначения: страна Россия. Это должна быть третья страна, и даже если по территории России пролегает маршрут товаров двойного или военного назначения, его Европа выпускает. Потому что это не совсем корректно по отношению к компаниям, которые покупают товары в Европе, и не находятся в России. А как им еще везти?», - объяснил он.
При этом у Евросоюза существуют рычаги давления, которые работают лучше, чем логистические запреты, отметил Властопуло.
«Куда более эффективно работают санкции в отношении финансового сектора, когда просто запрещается операция на транзакции, косвенные контракты. Работают куда лучше, чем эти «сухопутные» запреты», - подытожил собеседник.
Ранее руководитель сервиса Fraht-info Logistics Дмитрий Макаров в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае принятия нового пакета логистических санкций Россия найдет новые маршруты для перевозок.
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