«От конфет до ракет»: Логисты усомнились в эффективности санкций Евросоюза

Ни в десятом, ни в 11-м пакете логистических санкций Евросоюза нет никакого смысла, эффект от рестрикций ощутим только в финансовом секторе, когда запрещаются операции на транзакции и контракты. Об этом в разговоре с НСН заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

На саммите G7 планируется обсудить введение новых санкций против России, сообщает Bloomberg. Страны Запада работают над новым пакетом санкций, среди обсуждаемых ограничений – запрет транзита множества товаров через российскую территорию. При этом издание не уточняет, какие именно товары затронут ограничения.