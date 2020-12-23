Boeing прокомментировал сотрудничество с ВСМПО-Ависма» после введения санкций

В американской корпорации Boeing прокомментировали санкции, которые на этой неделе ввели США и которые могут отразиться на работе компании.

Ранее сообщалось, что американские санкции касаются 45 российских компаний, вязаных с вооруженными силами. В список вошла также компания «ВСМПО-Ависма», поставляющая Boeing изделия из титана.