Boeing прокомментировал сотрудничество с ВСМПО-Ависма» после введения санкций

В американской корпорации Boeing прокомментировали санкции, которые на этой неделе ввели США и которые могут отразиться на работе компании.

Ранее сообщалось, что американские санкции касаются 45 российских компаний, вязаных с вооруженными силами. В список вошла также компания «ВСМПО-Ависма», поставляющая Boeing изделия из титана.

В корпорации «ВСМПО Ависма» отреагировали на американские санкции

«Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает никаких изменений в нашем сотрудничестве с корпорацией «ВСМПО-Ависма», — заявил РБК представитель Boeing.

В «ВСМПО-Ависма» также подчеркнули, что новые ограничительные меры никак не затронут производство, передает Ura.ru.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назвала санкции «неудобствами», к которым в компании уже привыкли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоингСанкции США
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