СМИ: ЕС обсудит отмену права вето против антироссийских санкций

По принципу права вето каждая страна-участница Евросоюза имеет право проголосовать против определенного решения. После инициативу уже не смогут принять на уровне ЕС.

Право вето действовало в том числе при согласовании санкций в отношении России. Так, этим правом воспользовалась Венгрия, заблокировав введение ограничений на российскую нефть. Однако позже Будапешт снял вето, добившись особых условий для себя.

Между тем в ЕС потребовали от Турции не помогать России с обходом европейских санкций, пишет «Свободная пресса». Представитель главы евродипломатии Петер Стано обратился к Анкаре, указав важность того, чтобы Турция — кандидат на вступление в ЕС — не предлагала России решения для обхода ограничений.

