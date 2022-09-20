СМИ: ЕС обсудит отмену права вето против антироссийских санкций
Лидеры стран Евросоюза намерены проголосовать за отмену права вето при принятии решений, в этом случае для продвижения какого-либо закона или санкций потребуется лишь поддержка более половины государств сообщества. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
По принципу права вето каждая страна-участница Евросоюза имеет право проголосовать против определенного решения. После инициативу уже не смогут принять на уровне ЕС.
Право вето действовало в том числе при согласовании санкций в отношении России. Так, этим правом воспользовалась Венгрия, заблокировав введение ограничений на российскую нефть. Однако позже Будапешт снял вето, добившись особых условий для себя.
Между тем в ЕС потребовали от Турции не помогать России с обходом европейских санкций, пишет «Свободная пресса». Представитель главы евродипломатии Петер Стано обратился к Анкаре, указав важность того, чтобы Турция — кандидат на вступление в ЕС — не предлагала России решения для обхода ограничений.
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