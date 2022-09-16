Скандал разгорелся в Бундестаге из-за призыва снять санкции с РФ
Скандал вспыхнул в Бундестаге (однопалатном парламенте) Германии из-за разногласий во фракции партии «Левые». Члены этой политической силы не смогли согласовать позицию по вопросу антироссийских санкций. В итоге разногласия вызвали раскол в партии, сообщает Die Welt.
Как отмечает издание, разброд и шатания во фракции начались после нового выступления депутата партии Сары Вагенкнехт – сторонницы отмены антироссийских санкций. Она настаивает на переговорах с Россией по поставкам энергоносителей.
После этого член «Левых», глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов обратился в парламентскую фракцию своей партии с критикой позиции Вагенкнехт. В свою очередь глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер покинул ряды партии, протестуя против лозунга о переговорах с Москвой.
Несмотря на демарши со стороны однопартийцевя, виновница скандала продолжила отстаивать свою позицию. Она настаивает, что антироссийские санкции разоряют и разрушают экономику Германии, при этом не оказывая никакой помощи Украине.
Между тем, посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, поставляя Киеву летальное оружие. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дипломат не пояснил, каким образом Москва намерена ответить на такой переход красных линий.
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