Скандал вспыхнул в Бундестаге (однопалатном парламенте) Германии из-за разногласий во фракции партии «Левые». Члены этой политической силы не смогли согласовать позицию по вопросу антироссийских санкций. В итоге разногласия вызвали раскол в партии, сообщает Die Welt.

Как отмечает издание, разброд и шатания во фракции начались после нового выступления депутата партии Сары Вагенкнехт – сторонницы отмены антироссийских санкций. Она настаивает на переговорах с Россией по поставкам энергоносителей.

После этого член «Левых», глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов обратился в парламентскую фракцию своей партии с критикой позиции Вагенкнехт. В свою очередь глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер покинул ряды партии, протестуя против лозунга о переговорах с Москвой.

Несмотря на демарши со стороны однопартийцевя, виновница скандала продолжила отстаивать свою позицию. Она настаивает, что антироссийские санкции разоряют и разрушают экономику Германии, при этом не оказывая никакой помощи Украине.

Между тем, посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, поставляя Киеву летальное оружие. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дипломат не пояснил, каким образом Москва намерена ответить на такой переход красных линий.

