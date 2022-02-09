СМИ: ЕС не желает отключать Россию от SWIFT

Инициатива об отключении принадлежит США, однако страны ЕС, прежде всего Германия, выступают против этой санкции. Также Берлин против ограничительных мер для банков, которые работают с энергическим сектором.

Как отмечает агентство, из-за таких расхождений санкции США и ЕС, готовящиеся на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут различаться.

Отмечается, что обсуждение санкций ведется в секрете, без письменных правок, чтобы избежать утечек. Это не позволит России узнать об ограничениях заранее и принять соответствующие меры.

Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы платежей с. Так считает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

