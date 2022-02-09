СМИ: ЕС не желает отключать Россию от SWIFT
Евросоюз выступил против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Инициатива об отключении принадлежит США, однако страны ЕС, прежде всего Германия, выступают против этой санкции. Также Берлин против ограничительных мер для банков, которые работают с энергическим сектором.
Как отмечает агентство, из-за таких расхождений санкции США и ЕС, готовящиеся на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут различаться.
Отмечается, что обсуждение санкций ведется в секрете, без письменных правок, чтобы избежать утечек. Это не позволит России узнать об ограничениях заранее и принять соответствующие меры.
Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы платежей с. Так считает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
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