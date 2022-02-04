Экс-министр экономики Украины выступил против отключения России от SWIFT

Политик отметил, что займ Международного валютного фонда не спасет Украину в случае отключения РФ от SWIFT, так как деньги не смогут заменить газ или ядерное топливо.

Бывший министр призвал Киев и Москву решать разногласия путем дипломатических переговоров.

Ране председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц завил, что отключение РФ от банковской системы SWIFT негативно скажется на Евросоюзе.

