Экс-министр экономики Украины выступил против отключения России от SWIFT
Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Так считает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
«Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет», — сказал он в эфире «4 канала».
Политик отметил, что займ Международного валютного фонда не спасет Украину в случае отключения РФ от SWIFT, так как деньги не смогут заменить газ или ядерное топливо.
Бывший министр призвал Киев и Москву решать разногласия путем дипломатических переговоров.
Ране председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц завил, что отключение РФ от банковской системы SWIFT негативно скажется на Евросоюзе.
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