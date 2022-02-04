Экс-министр экономики Украины выступил против отключения России от SWIFT

Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Так считает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет», — сказал он в эфире «4 канала».

Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT

Политик отметил, что займ Международного валютного фонда не спасет Украину в случае отключения РФ от SWIFT, так как деньги не смогут заменить газ или ядерное топливо.

Бывший министр призвал Киев и Москву решать разногласия путем дипломатических переговоров.

Ране председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц завил, что отключение РФ от банковской системы SWIFT негативно скажется на Евросоюзе.

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