СМИ: ЕС изучает возможность передачи активов российских бизнесменов в пользу Украины

Евросоюз рассматривает возможность использовать активы крупнейших российских предпринимателей, замороженные в рамках санкций, для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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По данным агентства, конкретных решений пока не принято. Однако утверждается, что один из возможных вариантов — использовать активы «для выплаты военных репараций».

В то же время Bloomberg отмечает, что, комментируя эту информацию, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер напомнил: «активы только заморожены». Мамер подчеркнул, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «не просила изучить этот вопрос».

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ФОТО: pxhere.com
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