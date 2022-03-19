СМИ: ЕС изучает возможность передачи активов российских бизнесменов в пользу Украины

По данным агентства, конкретных решений пока не принято. Однако утверждается, что один из возможных вариантов — использовать активы «для выплаты военных репараций».

В то же время Bloomberg отмечает, что, комментируя эту информацию, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер напомнил: «активы только заморожены». Мамер подчеркнул, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «не просила изучить этот вопрос».

