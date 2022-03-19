СМИ: ЕС изучает возможность передачи активов российских бизнесменов в пользу Украины
Евросоюз рассматривает возможность использовать активы крупнейших российских предпринимателей, замороженные в рамках санкций, для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По данным агентства, конкретных решений пока не принято. Однако утверждается, что один из возможных вариантов — использовать активы «для выплаты военных репараций».
В то же время Bloomberg отмечает, что, комментируя эту информацию, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер напомнил: «активы только заморожены». Мамер подчеркнул, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «не просила изучить этот вопрос».
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