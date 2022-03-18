Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций против РФ
Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России, который включает запрет на экспорт предметов роскоши и проведение сделок с российскими государственными компаниями. Соответствующее решение приняли в Федеральном совете республики, оно опубликовано на сайте правительства.
Заседание, посвященное санкциям, прошло ранее в пятницу, 18 марта. Правительство приняло решение поддержать очередной санкционный пакет Евросоюза против России. Под санкции попали 197 новых физлиц и 9 организаций.
Отмечается, что меры вступят в силу уже через несколько дней. Историки отмечают, что Швейцария не присоединялась к санкциям на протяжении более чем ста лет.
Ранее стало известно, что мировые криптобиржи одна за другой начали блокировать аккаунты и счета жителей России из-за западных санкций. Ограничения коснулись даже клиентов крупнейших площадок Binance и Coinbase.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- «Прекратить незамедлительно!»: Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в терроризме
- Песков: прерывание трансляции речи Путина произошло из-за технического сбоя
- «Не проиграл ни одного сражения»: Путин процитировал в Лужниках адмирала Ушакова
- АвтоВАЗ остановит сборку Lada Granta
- Компания Pirelli объявила о прекращении инвестиций в Россию
- Захарова: Москва ответит на все высылки российских дипломатов
- Стартовали переговоры лидеров США и КНР
- СМИ: Джонсон и Зеленский обсудили переговоры Украины с Россией
- Путин процитировал Библию в «Лужниках»
- Женщина в Ленобласти отрезала себе руку и пошла пугать соседа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru