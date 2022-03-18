Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций против РФ

Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России, который включает запрет на экспорт предметов роскоши и проведение сделок с российскими государственными компаниями. Соответствующее решение приняли в Федеральном совете республики, оно опубликовано на сайте правительства.

Заседание, посвященное санкциям, прошло ранее в пятницу, 18 марта. Правительство приняло решение поддержать очередной санкционный пакет Евросоюза против России. Под санкции попали 197 новых физлиц и 9 организаций.

Отмечается, что меры вступят в силу уже через несколько дней. Историки отмечают, что Швейцария не присоединялась к санкциям на протяжении более чем ста лет.

Ранее стало известно, что мировые криптобиржи одна за другой начали блокировать аккаунты и счета жителей России из-за западных санкций. Ограничения коснулись даже клиентов крупнейших площадок Binance и Coinbase.

