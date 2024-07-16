СМИ: ЕС и Великобритания усилят проверки теневого флота России
Несколько стран Европейского союза вместе с Великобританией в рамках поиска способа ударить по экспорту российской нефти обсуждают усиление проверок судов теневого флота России, сообщает Bloomberg.
Данный вопрос будет обсуждаться на встрече под руководством нового британского премьера Кира Стармера. Акцент делается на опасности, которую несут старые и плохо обслуживаемые суда с российской нефтью. Многие из них имеют сомнительную страховку, что создает угрозу экологических катастроф и охране окружающей среды.
Реализация предлагаемых мер позволит вводить ограничительные меры в отношении большего количества судов теневого флота. Это давление дополнит потолки цен на нефть и нефтепродукты.
Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти в июне сократились на $190 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru