СМИ: ЕС и Великобритания усилят проверки теневого флота России

Данный вопрос будет обсуждаться на встрече под руководством нового британского премьера Кира Стармера. Акцент делается на опасности, которую несут старые и плохо обслуживаемые суда с российской нефтью. Многие из них имеют сомнительную страховку, что создает угрозу экологических катастроф и охране окружающей среды.

Реализация предлагаемых мер позволит вводить ограничительные меры в отношении большего количества судов теневого флота. Это давление дополнит потолки цен на нефть и нефтепродукты.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти в июне сократились на $190 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

