СМИ: Верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, риказ о нанесении удара по Израилю был отдан 31 июля на срочном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Представители Армии обороны Израиля воздержались от комментариев по поводу обвинений в причастности их сил к этому инциденту.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение ХАМАС возложило вину за убийство на Израиль, назвав инцидент террористическим актом, и пообещало ответные меры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru