СМИ: Верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, риказ о нанесении удара по Израилю был отдан 31 июля на срочном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Президент Ирана заявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании

Представители Армии обороны Израиля воздержались от комментариев по поводу обвинений в причастности их сил к этому инциденту.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение ХАМАС возложило вину за убийство на Израиль, назвав инцидент террористическим актом, и пообещало ответные меры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильИранХамас

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