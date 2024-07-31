СМИ: Верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, риказ о нанесении удара по Израилю был отдан 31 июля на срочном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана.