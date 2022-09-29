СМИ: ЕС хочет запретить импорт косметики и туалетной бумаги из России
Европейский союз хочет запретить импорт некоторых видов товаров, сообщает Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против Москвы.
Предполагается запретить импорт из России косметических товаров, товаров для бритья, мыла и туалетной бумаги. До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что в рамках очередных ограничений планируется расширить персональные санкции против физлиц и организаций из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одна из ключевых целей новых санкций Евросоюза против России - «лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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