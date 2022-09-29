СМИ: ЕС хочет запретить импорт косметики и туалетной бумаги из России

Европейский союз хочет запретить импорт некоторых видов товаров, сообщает Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против Москвы.

Боррель: ЕС готовит санкции против союзников России

Предполагается запретить импорт из России косметических товаров, товаров для бритья, мыла и туалетной бумаги. До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что в рамках очередных ограничений планируется расширить персональные санкции против физлиц и организаций из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одна из ключевых целей новых санкций Евросоюза против России - «лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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