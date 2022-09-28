Боррель: ЕС готовит санкции против союзников России
Евросоюз разрабатывает новые санкции против физических лиц, которые помогали обходить европейские ограничения России, заявил в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщают РИА Новости.
По его словам, это могут быть не только граждане РФ.
Боррель также отметил, что ЕС введет санкции против представителей Минобороны РФ, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее Боррель назвал инциденты на «Северных потоках» итогом «преднамеренных действий», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru