СМИ: ЕС хочет ужесточить санкции в отношении производства российских беспилотников

Евросоюз в новом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении производства российских беспилотников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Также санкции, по данным издания, коснутся банков и медиа, десятый пакет ограничений ожидается к концу февраля.