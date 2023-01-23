СМИ: ЕС хочет ужесточить санкции в отношении производства российских беспилотников
Евросоюз в новом пакете санкций планирует ужесточить ограничения в отношении производства российских беспилотников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Также санкции, по данным издания, коснутся банков и медиа, десятый пакет ограничений ожидается к концу февраля.
Отмечается, что таким образом будет затронут военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях заявил, что Будапешт выступает против новых санкций Евросоюза в отношении России. Находящийся в Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран ЕС венгерский дипломат отметил, что «санкции ведут Европу в тупик», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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