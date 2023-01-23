Премьер Японии пообещал продолжить политику санкций против России

Япония планирует укреплять взаимодействие с партнерами по Группе семи в контексте продвижения политики санкционного давления на Россию. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.

В Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций

«Чтобы все международное сообщество сотрудничало в ответ на различные вызовы, стоящие перед миром, G7 объединится и укрепит свое взаимодействие с так называемым глобальным Югом. С этой целью мы будем вместе работать над преодолением энергетического и продовольственного кризисов в глобальной экономике», — заявил премьер в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Кисида подчеркнул, что Токио продолжит активно продвигать антироссийские санкции и поддержку Украины, пишет RT.

Кроме того, Япония также будет придерживаться политики, направленной на решение вопроса принадлежности Курильских островов и заключение мирного договора с РФ, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЯпония
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