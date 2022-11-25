СМИ: ЕС хочет уже сегодня договориться по потолку цен на нефть РФ

Дипломаты Европейского союза намерены уже сегодня возобновить переговоры по определению конкретного предельного значения цен на нефть российского происхождения, и рассчитывают прийти к окончательным договорённостям. Об этом стало известно агентству Bloomberg от информированных источников.

Как уточнили осведомлённые лица, государства ЕС планируют включить в соглашение механизм пересмотра «потолка» цен на российскую нефть на регулярной основе. Соответствующие меры должны вступить в силу с 5 декабря, в связи с чем Евросоюз находятся в цейтноте для выработки конкретных величин ограничений.