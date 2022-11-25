СМИ: ЕС хочет уже сегодня договориться по потолку цен на нефть РФ

Дипломаты Европейского союза намерены уже сегодня возобновить переговоры по определению конкретного предельного значения цен на нефть российского происхождения, и рассчитывают прийти к окончательным договорённостям. Об этом стало известно агентству Bloomberg от информированных источников.

Как уточнили осведомлённые лица, государства ЕС планируют включить в соглашение механизм пересмотра «потолка» цен на российскую нефть на регулярной основе. Соответствующие меры должны вступить в силу с 5 декабря, в связи с чем Евросоюз находятся в цейтноте для выработки конкретных величин ограничений.

Газовый картель: ЕС может привлечь посредников для общих закупок топлива из РФ

Ранее агентство Bloomberg сообщило о разногласиях по этому вопросу в ЕС. По данным источников, Еврокомиссия предложила уровень цены в 65 долларов за баррель. Однако Польша и балтийские страны сочли его излишне высоким. Одновременно страны с развитой структурой морских перевозок, такие как Греция и Мальта, не хотят «потолка» цен ниже $70.

Между тем, на сегодня крупнейшим покупателем российской нефти стала Индия. Об этом рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЦеныЕвросоюзНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры