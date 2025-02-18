СМИ: ЕС хочет создать новый фонд для военной помощи Киеву

Европейский союз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Киеву, сообщает money.pl.

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По данным издания, 18 февраля послы стран-членов Евросоюза начнут обсуждение нового фонда, который, как ожидается, обеспечит поддержку в 2025 году. Главная цель – «удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины, таких как артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и поддержка украинской оборонной промышленности».

Ожидается, что фонд будет пополняться с взносов стран-членов ЕС, которые будут пропорциональны их национальному доходу, а также прибыли от замороженных активов России, которая в текущем году может составить до 900 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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