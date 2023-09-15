Орбан: Риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помогать Украине

Он отметил, что это может стать фактором к тому, что ЕС выступит за мирное урегулирование украинского конфликта. По словам Орбана, потраченные миллионы не приблизили наступление мира, а только отдалили его.

Ранее, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью CNN, что контрнаступление украинской армии в любом случае не будет иметь «хеппи-энда» для Киева, так как вооруженные силы страны, в частности, потеряли на поле боя много военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

