Орбан: Риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помогать Украине

Европейский союз потратил на поддержку Украины свыше 730 миллионов евро, разрушение экономической ситуации может заставить ЕС прекратить поддержку Киева. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Объявлена охота»: ВС РФ уничтожают Challenger 2, Украина просит ракеты ATACMS

Он отметил, что это может стать фактором к тому, что ЕС выступит за мирное урегулирование украинского конфликта. По словам Орбана, потраченные миллионы не приблизили наступление мира, а только отдалили его.

Ранее, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью CNN, что контрнаступление украинской армии в любом случае не будет иметь «хеппи-энда» для Киева, так как вооруженные силы страны, в частности, потеряли на поле боя много военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенгрияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры