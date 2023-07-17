Эрдоган: зерновая сделка «ушла в историю»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю» как образец дипломатического успеха, сообщает ТАСС.

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По его словам, Анкара до последнего момента предпринимала усилия по спасению инициативы.

Он добавил, что глава турецкого МИД Турции Фидан намерен по телефону обсудить зерновую сделку со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что прекращение действия зерновой сделки полностью лежит на совести стран Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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