Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки
5 августа 202319:20
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой шаги по восстановлению черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил турецкий МИД.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора Фидана и Кулебы 5 августа обсуждались конкретные шаги для восстановления зерновой сделки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам следует прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу. По ее словам, Запад замалчивает реальное положение дел, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru