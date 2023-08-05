Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой шаги по восстановлению черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил турецкий МИД.

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Отмечается, что в ходе телефонного разговора Фидана и Кулебы 5 августа обсуждались конкретные шаги для восстановления зерновой сделки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам следует прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу. По ее словам, Запад замалчивает реальное положение дел, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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