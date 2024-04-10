Глава Минобороны заявил, что остальные теории «не имели успеха и не оправдались». Он добавил, что отчет о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня.

Польский «борт №1» Ту-154 разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленска 10 апреля 2010 года. Жертвами катастрофы стали 96 человек, в том числе глава государства Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.

Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию катастрофы. Она обвиняла в произошедшем Москву и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв.

В январе 2-24 годы польские власти решили отказаться от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека из-за крушения президентского борта под Смоленском в 2010 году. МИД страны признал, что это дело не имеет даже теоретических шансов на успех.



