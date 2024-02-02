Сурок Сергей из Тулы предсказал скорую весну

По ее словам, работники экзотариума ориентируются именно на то, поел ли сурок. Если зверек отказывается от еды, весна наступит не очень скоро.

Традиционно День Сурка (Groundhog Day) отмечается 2 февраля в США. Люди верят, что сурок в этот день даст прогноз о приходе весны. Если зверек, выбираясь из норы, увидит свою тень, первое тепло наступит через шесть недель. Если сурок не сможет увидеть своей тени, стоит ожидать ранней весны, передает «Радиоточка НСН».

