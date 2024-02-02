Сурок Сергей из Тулы предсказал скорую весну

Сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал скорую весну, рассказала РИА Новости завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова.

Она отметила что в «свой профессиональный» праздник зверек проснулся в замечательном настроении, вышел из норки, плотно позавтракал и даже попытался заняться с любовью с подругой Наташей.

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По ее словам, работники экзотариума ориентируются именно на то, поел ли сурок. Если зверек отказывается от еды, весна наступит не очень скоро.

Традиционно День Сурка (Groundhog Day) отмечается 2 февраля в США. Люди верят, что сурок в этот день даст прогноз о приходе весны. Если зверек, выбираясь из норы, увидит свою тень, первое тепло наступит через шесть недель. Если сурок не сможет увидеть своей тени, стоит ожидать ранней весны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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