Сурок Сергей из Тулы предсказал скорую весну
Сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал скорую весну, рассказала РИА Новости завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова.
Она отметила что в «свой профессиональный» праздник зверек проснулся в замечательном настроении, вышел из норки, плотно позавтракал и даже попытался заняться с любовью с подругой Наташей.
По ее словам, работники экзотариума ориентируются именно на то, поел ли сурок. Если зверек отказывается от еды, весна наступит не очень скоро.
Традиционно День Сурка (Groundhog Day) отмечается 2 февраля в США. Люди верят, что сурок в этот день даст прогноз о приходе весны. Если зверек, выбираясь из норы, увидит свою тень, первое тепло наступит через шесть недель. Если сурок не сможет увидеть своей тени, стоит ожидать ранней весны, передает «Радиоточка НСН».
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