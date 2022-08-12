СМИ: В Европе цены на электроэнергию достигли рекордов
Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных уровней из-за роста спроса и ограничения предложения на фоне жаркой погоды. Об этом пишет Bloomberg.
«В четверг цены на электроэнергию в Европе выросли до новых рекордов, поскольку сильная жара ограничивает передачу энергии, а во Франции бушуют лесные пожары», — отмечает агентство.
Как указывает Bloomberg, из-за жары пересыхают ключевые водные пути, используемые для выработки гидроэлектроэнергии, охлаждения АЭС и транспортировки энергетических товаров.
Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции. Более половины энергоблоков на местных АЭС прекратили работу на время технического обслуживания.
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