СМИ: В Европе цены на электроэнергию достигли рекордов

«В четверг цены на электроэнергию в Европе выросли до новых рекордов, поскольку сильная жара ограничивает передачу энергии, а во Франции бушуют лесные пожары», — отмечает агентство.

Как указывает Bloomberg, из-за жары пересыхают ключевые водные пути, используемые для выработки гидроэлектроэнергии, охлаждения АЭС и транспортировки энергетических товаров.

Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции. Более половины энергоблоков на местных АЭС прекратили работу на время технического обслуживания.

